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Shiba Inu переживает заметный вывод токенов

Shiba Inu переживает заметный вывод токенов

Компания Shiba Inu (SHIB) столкнулась со значительными изменениями в связи с повторным приближением к важнейшей зоне технической поддержки, что сопровождалось заметным перемещением токенов с бирж.

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