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Калужские новости

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Диетолог выбрала для калужан самый питательный вид красной икры

Диетолог выбрала для калужан самый питательный вид красной икры

Диетолог Елена Соломатина, также являющаяся врачом общей практики, рассказала порталу «Узнай.ру», какой вид красной икры является самым питательнымДиетолог Елена Соломатина, также являющаяся врачом общей практики, рассказала порталу "Узнай.

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