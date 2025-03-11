Илон Маск разглядел украинский след в мощной кибератаке на соцсеть X

Среди причастных к масштабной кибератаке на социальную есть X присутствуют украинские IP-адреса. Об этом сообщил американский миллиардер, глава департамента государственной эффективности США (DOGE) и владелец соцсети X Илон Маск в беседе с телеканалом Fox Business.
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