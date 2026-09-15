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Каждый третий билет по Пушкинской карте покупают в кино, каждый шестой – в музей

Каждый третий билет по Пушкинской карте покупают в кино, каждый шестой – в музей

ВТБ подвел промежуточные итоги работы программы «Пушкинская карта», которая в сентябре отметила 5-летний юбилей.

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