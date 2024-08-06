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Папа Римский дал понять французам, куда стоит засунуть ту свободу

Папа Римский дал понять французам, куда стоит засунуть ту свободу

Ватикан, дождавшись, когда схлынут страсти, прокомментировал церемонию открытия Олимпиады. Напомним – скандал вызвала интерпретация картины Леонардо да Винчи «Тайная вечеря» с женщиной в роли Иисуса и трансвеститами, изображавшими апостолов.

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