Михаилу Боярскому – 75! Рассказываем о династии

Сегодня народный артист России Михаил Боярский отмечает юбилей – ему исполнилось 75 лет. В рубрике "Коренные петербуржцы" мы рассказываем о знаменитой семье: их жизнь была тесно переплетена с Петербургом, театральной сценой и кино.