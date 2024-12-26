Михаилу Боярскому – 75! Рассказываем о династии

Сегодня народный артист России Михаил Боярский отмечает юбилей – ему исполнилось 75 лет. В рубрике "Коренные петербуржцы" мы рассказываем о знаменитой семье: их жизнь была тесно переплетена с Петербургом, театральной сценой и кино.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии