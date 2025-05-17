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Acer тоже вышла на рынок «умных» колец: гаджет получил новые функции

Acer тоже вышла на рынок «умных» колец: гаджет получил новые функции

FreeSense Ring отслеживает частоту сердечных сокращений, вариабельность сердечного ритма, уровень кислорода в крови и качество сна, а анализ данных пользователем осуществляется через мобильное приложение, предлагающее персональные рекомендации по здоровью.

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