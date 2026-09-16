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ДумаТВ

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Панеш предложил закрепить право на заправку спецтранспорта вне очереди

Панеш предложил закрепить право на заправку спецтранспорта вне очереди

Заместитель председателя Комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш (ЛДПР) предложил закрепить право на заправку спецтранспорта вне очереди на федеральном уровне.

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