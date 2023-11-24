Овечкин сделал громкое заявление о себе и Кросби

Александр Овечкин убежден, что он и Сидни Кросби, своим появлением в НХЛ, спасли лигу. Форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поделился мыслями о своем личном вкладе в развитие лиги, а также о влиянии Сидни Кросби.