Овечкин сделал громкое заявление о себе и Кросби

Александр Овечкин убежден, что он и Сидни Кросби, своим появлением в НХЛ, спасли лигу. Форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поделился мыслями о своем личном вкладе в развитие лиги, а также о влиянии Сидни Кросби.
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