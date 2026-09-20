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Родители Анны Шерлинг развелись, когда ей было два года: с тех пор актриса мечтала собрать всю семью за одним столом

Родители Анны Шерлинг развелись, когда ей было два года: с тех пор актриса мечтала собрать всю семью за одним столом

Анны Шерлинг не стало в сентябре 2026 года. Актриса, телеведущая, дочь Тамары Акуловой и композитора Юрия Шерлинга — ей было 46.

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