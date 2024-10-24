В Барнауле за 120 млн рублей продают рoскошный особняк для ценителей уединения

У дома есть просторный бассейн, сауна и помещение для охраны и персонала Фото: Авито В барнаульском поселке Пригородном за 120 млн рублей продают трехэтажный особняк площадью 650 квадратных метров, который оценят любители комфорта и уединения.
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