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Правительство упростило порядок получения выплат для пострадавших в результате ЧС

Правительство упростило процесс получения выплат для граждан, пострадавших в результате ЧС. Для получения финансовой помощи таким гражданам больше не потребуется наличие обязательной регистрации по месту жительства в пострадавшем от стихии доме.

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