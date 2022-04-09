https://telebox.club/youtube-zablokyvav-kanal-rosiisko%d1%97. YouTube заблокував канал російської Держдуми Дії відеохостингу, що належить компанії Alphabet, викликані новими американськими санкціями проти Росії у зв'язку з вторгненням в Україну Відеохостинговий сервіс YouTube повідомив, що у зв'язку з тим, що влада США ввела санкції проти Росії, адміністрація сервісу заблокувала російський канал «Дума ТВ», що транслює засідання Держдуми – нижньої […] Сообщение YouTube заблокував канал російської Держдуми появились сначала на Останні Новини України на сьогодні зараз 2022 - що відбувається.