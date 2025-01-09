Друг Тиммы уверяет, что Седокова обчистила все счета экс-мужа и сбежала в США

История яркой, но трагичной любви между баскетболистом Янисом Тиммой и певицей Анной Седоковой достигла драматичного финала — Анна оказалась госпитализирована с нервным срывом вскоре после известия о смерти своего бывшего мужа.
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