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Парламентская газета

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Обвиняемый в хищении экс-глава «Облкоммунэнерго» сдался полиции

Обвиняемый в хищении экс-глава «Облкоммунэнерго» сдался полиции

Бывший гендиректор компании «Облкоммунэнерго» в Свердловской области Дмитрий Буданов, обвиняемый в хищении более 20 миллионов рублей и скрывающийся от следствия почти год, сдался полиции и заключен под стражу.

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