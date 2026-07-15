Обвиняемый в хищении экс-глава «Облкоммунэнерго» сдался полиции

Бывший гендиректор компании «Облкоммунэнерго» в Свердловской области Дмитрий Буданов, обвиняемый в хищении более 20 миллионов рублей и скрывающийся от следствия почти год, сдался полиции и заключен под стражу.
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