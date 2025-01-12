Онищенко сообщил, что в настоящее время вакцина против метапневмовируса не нужна

В настоящее время не требуется создавать вакцину против метапневмовируса. Об этом заявил эпидемиолог, заместитель президента Российской академии образования академик РАН Геннадий Онищенко в беседе с ТАСС.
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