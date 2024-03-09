Вратарь ЦСКА Акинфеев отбил 19-й пенальти и побил рекорд РПЛ по их количеству

Вратарю московского ЦСКА Игорю Акинфееву посчастливилось обновить рекорд Российской Премьер-лиги (РПЛ) по количеству отраженных пенальти, в итоге, 37-летний голкипер в 19-й раз парировал 11-метровый удар.
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