В Совфеде прокомментировали вступление Финляндии и Швеции в НАТО

Россия настолько мощная военно-политическая держава, что решение Швеции и Финляндии вступить в НАТО в глобально-стратегическом смысле значение не имеет, заявил РИА Новости во вторник глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов.