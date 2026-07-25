У Соболева 3 гола в 2 матчах сезона. Форвард «Зенита» дважды забил «Акрону»

Александр Соболев забил первые голы « Зенита » в сезоне РПЛ . Нападающий петербургского клуба открыл счет на 7-й минуте матча с « Акроном » в 1-м туре чемпионата России, а на 18-й минуте сделал дубль (2:0, первый тайм).
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