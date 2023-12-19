Герой России Кудинов рассказал, что украинский танк был в 50 метрах от него

Герой России рядовой Евгений Кудинов, которому вручил награду президент Владимир Путин, сказал, что в ходе боя в зоне специальной военной операции вражеские танки приблизились к нему на 50 метров, сообщает РИА Новости.
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