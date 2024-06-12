Пережившим Советский Союз слабо пройти наш простейший тест: это было в СССР или уже в России?

Тридцать лет, как Советского Союза не стало. Что-то с памятью вашей стало за это время? Сможете вспомнить, какие из перечисленных событий были в советское время, а какие — уже в ново-русское? фото: Getty ImagesПока государственники сегодня купаются в фонтанах и поют гимн под гитару, предлагаем отметить День России 12 июня культурно и масштабно, по-государственному.