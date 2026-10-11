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NASA отправит геофизический десант на Луну: роботы проверят, можно ли разместить базу внутри лавовой трубки

NASA отправит геофизический десант на Луну: роботы проверят, можно ли разместить базу внутри лавовой трубки

Миссия GIMLI просканирует воронку Мариус-Хиллз георадаром, гравиметрами и сейсмодатчиками, чтобы прямым наблюдением подтвердить существование подповерхностной полости Планетологический институт (Planetary Science Institute, PSI) возглавит миссию GIMLI (Geophysical Instruments for Marius Lunar pit Investigation), которую NASA выбрало для прямой разведки одного из самых интригующих объектов на Луне — провала Мариус-Хиллз (Marius Hills Pit).

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