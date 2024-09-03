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Эксперт рассказал, как не «посадить» заряд аккумулятора на новом телефоне

Эксперт рассказал, как не «посадить» заряд аккумулятора на новом телефоне

Чтобы каждый год не заменять батарею на смартфоне, нужно с первого дня правильно им пользоваться. О том, как это сделать, 3 сентября «Известиям» рассказал операционный директор сервиса «Павербанки МТС Юрент» Егор Заречнев.

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