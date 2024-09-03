Эксперт рассказал, как не «посадить» заряд аккумулятора на новом телефоне

Чтобы каждый год не заменять батарею на смартфоне, нужно с первого дня правильно им пользоваться. О том, как это сделать, 3 сентября «Известиям» рассказал операционный директор сервиса «Павербанки МТС Юрент» Егор Заречнев.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии