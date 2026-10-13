10−11 октября китайский город Чунли принял седьмой и восьмой этапы Кубка мира по BMX-гонкам. Российские спортсмены показали достойную борьбу на международной арене, пробившись в решающие стадии соревнований в условиях серьезной конкуренции.
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