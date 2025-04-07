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Царьград

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Саранск отменил режим ЧС: жители возвращаются после атаки БПЛА

Саранск отменил режим ЧС: жители возвращаются после атаки БПЛА

В Саранске отменен режим чрезвычайной ситуации после атаки беспилотника 5 апреля. Глава Мордовии Артем Здунов сообщил, что жители вернулись домой после завершения работ на месте происшествия.

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