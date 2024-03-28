Канцлер Германии Олаф Шольц рассказал, что некоторые страны ведут переговоры, касающиеся возможного мира на Украине.
Шольц заявил, что мир на Украине возможен в любое время
Комментарии
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фарид сабиров
Теперь про перемирие могут только мечтать. Нам сейчас без освобождения черноморского побережья ни о каком перемирии речи нет. Это останется потом как паяльник в заднице Крыма.
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20 час.
ШКИПЕР
А ливерная колбаса не сказала - Россия этот мир одобряет ?
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20 час.
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