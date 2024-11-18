Глава Минприроды РФ прибыл в Пхеньян на заседание межправкомиссии

Правительственная делегация РФ во главе с председателем комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству между КНДР и РФ, министром природных ресурсов и экологии Александром Козловым прибыла в Пхеньян для участия в 11-м заседании межправительственной комиссии.