Боец ВС РФ в рукопашной схватке в опорнике победил бойца ВСУ

Дрон-разведчик снял рукопашную схватку оставшегося без оружия российского штурмовика с бойцом ВСУ. Кадры опубликовало подразделение 15-й отдельной гвардейской мотострелковой Александрийской бригады ЦВО «Черные гусары» в своем Telegram-канале.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии