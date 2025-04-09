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Боец ВС РФ в рукопашной схватке в опорнике победил бойца ВСУ

Боец ВС РФ в рукопашной схватке в опорнике победил бойца ВСУ

Дрон-разведчик снял рукопашную схватку оставшегося без оружия российского штурмовика с бойцом ВСУ. Кадры опубликовало подразделение 15-й отдельной гвардейской мотострелковой Александрийской бригады ЦВО «Черные гусары» в своем Telegram-канале.

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