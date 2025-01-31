Самыми популярными направлениями в январе среди россиян стали Москва и Дубай

Аналитики сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip проанализировали отельные бронирования в январе и рассказали, в каких российских и зарубежных городах чаще всего отдыхали россияне в начале 2025 года.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии