На борту летевшего в Ташкент из Москвы самолета скончался россиянин

Летевший из Москвы в Ташкент самолет совершил вынужденную посадку в узбекском Ургенче 6 октября. Это пришлось сделать потому, что одному из пассажиров лайнера стало плохо, сообщили в пресс-службе компании Uzbekistan Airports.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии