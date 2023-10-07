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На борту летевшего в Ташкент из Москвы самолета скончался россиянин

На борту летевшего в Ташкент из Москвы самолета скончался россиянин

Летевший из Москвы в Ташкент самолет совершил вынужденную посадку в узбекском Ургенче 6 октября. Это пришлось сделать потому, что одному из пассажиров лайнера стало плохо, сообщили в пресс-службе компании Uzbekistan Airports.

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