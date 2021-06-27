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Месть — это блюдо, которое подают холодным? Как мстят знаки Зодиака

Месть — это блюдо, которое подают холодным? Как мстят знаки Зодиака

Должны ли мы прощать? Или обидчик должен заплатить сполна? Каждый из нас по-разному реагирует на обиды и оскорбления… Должны ли мы прощать? Или обидчик должен заплатить той же монетой? Каждый из нас по-разному реагирует на обиды и оскорбления.

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