Психолог Метель рассказала, что стремление выступать на сцене может основываться на зависимости от чужого внимания

Яркие и уверенные на сцене артисты часто скрывают глубокую зависимость от чужого внимания. Психолог Жанна Метель рассказала «Вечерней Москве», что толкает людей к публичности не любовь к искусству, а детские травмы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии