360
360°НовостиЭфир
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

360

162 314 подписчиков

Психолог Метель рассказала, что стремление выступать на сцене может основываться на зависимости от чужого внимания

Психолог Метель рассказала, что стремление выступать на сцене может основываться на зависимости от чужого внимания

Яркие и уверенные на сцене артисты часто скрывают глубокую зависимость от чужого внимания. Психолог Жанна Метель рассказала «Вечерней Москве», что толкает людей к публичности не любовь к искусству, а детские травмы.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии