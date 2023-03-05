Военное обозрение

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Марочко: Украинские дезертиры пытаются укрыться от командования в зоне боевых действий

Марочко: Украинские дезертиры пытаются укрыться от командования в зоне боевых действий

Дезертирство украинских военнослужащих из рядов ВСУ в последнее время приняло массовый характер, но если ранее дезертиры бежали, в основном, вглубь подконтрольной Киеву территории страны, то в настоящее время многие военные пытаются укрыться от командиров в зоне ведения боевых действий.

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