Марочко: Украинские дезертиры пытаются укрыться от командования в зоне боевых действий

Дезертирство украинских военнослужащих из рядов ВСУ в последнее время приняло массовый характер, но если ранее дезертиры бежали, в основном, вглубь подконтрольной Киеву территории страны, то в настоящее время многие военные пытаются укрыться от командиров в зоне ведения боевых действий.