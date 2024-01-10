Представлен Asus ZenScreen Fold — складной 17,3-дюймовый OLED-дисплей

Компания Asus представила необычный OLED-монитор ZenScreen Fold MQ17QH. Как можно понять из названия, дисплей складной, то есть его можно закрыть как ноутбук, и при транспортировке он займёт меньше места.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии