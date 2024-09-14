Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

147 658 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр яросв
    Проводится тотальная антирусская война, против всего русского. Сегодня видел машину Урал, на которой на писано URAL. ..."Вы хоть знаете з...
  • yumashev
    Ваххабитов воспитывали в духе самопожертвования, поэтому умереть за веру им в награду. Так значит их надо так и награ...Не колонии, а кур...
  • Владимир Акулов
    Недавно  нашел  некоторую  определенную  сумму  денег  на  улице...Знаю  ,  что  найденное  -  это  не  твое  ... И  ...44-летний мужчина...

Владимир Путин: это совершенно другая история ...

Владимир Путин: это совершенно другая история ...

ИСТОРИЧЕСКИЕ  НАПЁРСТКИ Продолжение вчерашней статьи ненароком образовалось, не смог пройти мимо короткого, но обстоятельного комментария Верховного по вопросу применения высокоточного оружия большой дальности западного производства, вокруг которого Мировая Жаба устроила скоморошьи пляски.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Владимир Соловьев
ЗАПАД ПРИГЛАШАЕТ НАШИ МБР И МКР К СЕБЕ В &quot;ГОСТИ&quot;, В Т.Ч. ЧЕРЕЗ АТЛАНТИКУ И ЮЖНЫЙ ПОЛЮС?!
Ответить
7 час.
V
Valery
Что за бред. Будут бить в глубь территории России, или не будут? Третья мировая война уже идет на территории СССР. Какие еще могут быть вопросы?
Ответить
5 час.
Валера Морозов
Так все красиво! Такие великие стратеги! А война идет на территории Российской Федерации!  С разрушенными городами и сотнями тысяч беженцев. Это вам для сведения, «Великие стратеги».
Ответить
3 час.

Картина дня

наверх