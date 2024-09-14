Владимир Путин: это совершенно другая история ...

Владимир Соловьев ЗАПАД ПРИГЛАШАЕТ НАШИ МБР И МКР К СЕБЕ В "ГОСТИ", В Т.Ч. ЧЕРЕЗ АТЛАНТИКУ И ЮЖНЫЙ ПОЛЮС?!

V Valery Что за бред. Будут бить в глубь территории России, или не будут? Третья мировая война уже идет на территории СССР. Какие еще могут быть вопросы?