ИСТОРИЧЕСКИЕ НАПЁРСТКИ Продолжение вчерашней статьи ненароком образовалось, не смог пройти мимо короткого, но обстоятельного комментария Верховного по вопросу применения высокоточного оружия большой дальности западного производства, вокруг которого Мировая Жаба устроила скоморошьи пляски.
Владимир Путин: это совершенно другая история ...
Комментарии
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Владимир Соловьев
ЗАПАД ПРИГЛАШАЕТ НАШИ МБР И МКР К СЕБЕ В "ГОСТИ", В Т.Ч. ЧЕРЕЗ АТЛАНТИКУ И ЮЖНЫЙ ПОЛЮС?!
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7 час.
V
Valery
Что за бред. Будут бить в глубь территории России, или не будут? Третья мировая война уже идет на территории СССР. Какие еще могут быть вопросы?
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5 час.
Валера Морозов
Так все красиво! Такие великие стратеги! А война идет на территории Российской Федерации! С разрушенными городами и сотнями тысяч беженцев. Это вам для сведения, «Великие стратеги».
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3 час.
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