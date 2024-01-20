НОЧЬ_В НАТО испугались серьезного настроя Трампа на выход США из альянса

Высокопоставленные чиновники НАТО опасаются, что в случае победы экс-президента США Дональда Трампа на американских выборах в 2024 году, тот будет серьезно настроен на выход страны из альянса, заявил изданию Newsweek бывший руководитель по политическому планированию НАТО Фабрис Потье.
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