НОЧЬ_В НАТО испугались серьезного настроя Трампа на выход США из альянса

Высокопоставленные чиновники НАТО опасаются, что в случае победы экс-президента США Дональда Трампа на американских выборах в 2024 году, тот будет серьезно настроен на выход страны из альянса, заявил изданию Newsweek бывший руководитель по политическому планированию НАТО Фабрис Потье.