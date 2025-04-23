SUSANIN
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SUSANIN

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Вице-спикер Госсовета Удмуртии Татьяна Ишматова отметит 45-летие собственным концертом

Вице-спикер Госсовета Удмуртии Татьяна Ишматова отметит 45-летие собственным концертом

Ижевск. Удмуртия. Заместитель председателя Госсовета Удмуртии, председатель постоянной комиссии по науке, образованию и поддержке развития институтов гражданского общества Татьяна Ишматова решила дать концерт на сцене Государственной филармонии Удмуртии в честь своего дня рождения.

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