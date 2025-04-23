Вице-спикер Госсовета Удмуртии Татьяна Ишматова отметит 45-летие собственным концертом

Ижевск. Удмуртия. Заместитель председателя Госсовета Удмуртии, председатель постоянной комиссии по науке, образованию и поддержке развития институтов гражданского общества Татьяна Ишматова решила дать концерт на сцене Государственной филармонии Удмуртии в честь своего дня рождения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии