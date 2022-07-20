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Занятые люди Владивостока по четвергам ходят на необычные встречи

Занятые люди Владивостока по четвергам ходят на необычные встречи

— Это наш новый экспериментальный проект. Начинали мы его на свой страх и риск, просто не зная, оценит ли его наша публика, примет ли, — говорит Юлия Блаженкова, заведующая научно-просветительским отделом Приморской краевой картинной галереи.

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