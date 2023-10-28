В Якутии инспекторы ДПС оказали помощь в эвакуации людей при пожаре в административном здании

27 октября около 14 часов 30 минут в дежурную группу Батальона ДПС ГИБДД МВД по Республике Саха (Якутия) поступило сообщение от оператора службы «02» о том, что в Якутске по в доме по проспекту Ленина произошло возгорание.
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