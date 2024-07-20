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Юрист: дачников могут оштрафовать за неправильно установленный уличный туалет

Юрист: дачников могут оштрафовать за неправильно установленный уличный туалет

Юрист Евгений Квасов рассказал в беседе с RT, какие штрафы могут грозить дачникам. «Чаще всего конфликты между соседями возникают из-за неправильно установленного забора — обычно со смещением на чужой участок.

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