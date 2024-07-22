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Царьград

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Олимпийский чемпион Васильев высказался о "соотечественниках", решивших выступать в Париже

Олимпийский чемпион Васильев высказался о "соотечественниках", решивших выступать в Париже

По мнению биатлониста, на Олимпиаду поехали те, кто будет выступать не за Россию, а за себя лично.Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев высказался о спортсменах из России, которые приняли решение участвовать в Олимпийских играх во Франции.

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