Олимпийский чемпион Васильев высказался о "соотечественниках", решивших выступать в Париже

По мнению биатлониста, на Олимпиаду поехали те, кто будет выступать не за Россию, а за себя лично.Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев высказался о спортсменах из России, которые приняли решение участвовать в Олимпийских играх во Франции.