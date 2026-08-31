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Нижегородская правда

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Садовод дал советы, как осенью ухаживать за пионами для пышного цветения

Садовод дал советы, как осенью ухаживать за пионами для пышного цветения

Пионы — одни из самых любимых цветов садоводов. Однако, чтобы пионы радовали своим видом каждый год, за ними нужно ухаживать не только в период цветения, но и в другие месяцы.

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