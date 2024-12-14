📌⚡️ ВКС РФ применяют истребители 5-го поколения Су-57 на Украине в зонах повышенной концентрации ПВО, где они показали высокую эффективность, благодаря своей малозаметности.
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📌⚡️ ВКС РФ применяют истребители 5-го поколения Су-57 на Украине в зонах повышенной концентрации ПВО, где они показали высокую эффективность, благодаря своей малозаметности.