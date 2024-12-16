С такими "защитниками" и врагов не надо. Кто затеял скандал в Каменском горсовете?

Как муниципальный депутат решила "порулить" политическим процессом На внеочередной сессии Каменского городского совета депутатов 5 декабря произошел внеочередной инцидент – одна из народных избранниц, Людмила Железовская, фактически обвинила коллег из краевого парламента и представителей органов прокуратуры в непрофессионализме, непонимании функционирования органов государственной власти и работы отдельных чиновников.