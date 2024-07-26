Более трети россиян считают самолет самым комфортным транспортом для путешествий

Каждый третий (34%) опрошенный россиянин сталкивался в дороге во время путешествий с переутомлением и головной болью, 21% испытывает укачивание, 14% отметили, что в дороге их чаще всего беспокоят переохлаждение или простуда, 10% выбрали обезвоживание, 8% — отравления.