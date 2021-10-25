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Тестируем Mini John Cooper Works

Тестируем Mini John Cooper Works

Ни для кого не является секретом, что хэтчбек Mini Cooper – это без малого гоночный автомобильчик. Жесткая подвеска, острый руль, точнейшие тормоза и абсолютное безразличие к пассажирам и багажу – все это владельцы Mini Copper получают сполна.

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