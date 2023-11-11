Даже диаспора не спасла Акопа Гасанова после насилия над несовершеннолетней

леонид рыбаков

ВЫ НЕ ЖИВШИЕ В ЗАКАВКАЗЬЕ ни когда не поймете менталитет этих народов особенно курдов месхетинцев и азербайджанцев .МЫ ДЛЯ НИХ НЕ ЛЮДИ И ЧТО БЫ ОНИ ТВОРИЛИ С РУССКИМИ ЭТО ДЛЯ НИХ ВСЕ РАВНО ЧТО БЕШЕНУЮ СОБАКУ УБИТЬ Память о них такая в грузии особенно они их в 90 после развала( они были депортиваны из грузии в казахстан ) СССР не пустили . Принял краснодарский край и они начали работать на турецкую разветку поднялся шум и основная массу приняла США .И вот благодаря нашим толерантных чиновников мы имеем самую опасную ОПГ в России в которую ни кого не пускают она (чисто ) этническая. .....Любому чиновнику при назначении надо дополнительно проходить курс истории особенно что касается мигрантов и тем более сидящих в кремле