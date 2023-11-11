# Чернильница Главным «героем» этой истории является незаменимый для нашей экономики курд, в свое время ловко получивший гражданство РФ.
Даже диаспора не спасла Акопа Гасанова после насилия над несовершеннолетней
Комментарии
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леонид рыбаков
ВЫ НЕ ЖИВШИЕ В ЗАКАВКАЗЬЕ ни когда не поймете менталитет этих народов особенно курдов месхетинцев и азербайджанцев .МЫ ДЛЯ НИХ НЕ ЛЮДИ И ЧТО БЫ ОНИ ТВОРИЛИ С РУССКИМИ ЭТО ДЛЯ НИХ ВСЕ РАВНО ЧТО БЕШЕНУЮ СОБАКУ УБИТЬ Память о них такая в грузии особенно они их в 90 после развала( они были депортиваны из грузии в казахстан ) СССР не пустили . Принял краснодарский край и они начали работать на турецкую разветку поднялся шум и основная массу приняла США .И вот благодаря нашим толерантных чиновников мы имеем самую опасную ОПГ в России в которую ни кого не пускают она (чисто ) этническая. .....Любому чиновнику при назначении надо дополнительно проходить курс истории особенно что касается мигрантов и тем более сидящих в кремле
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20 час.
Анатолий Рябенко
Об этом давно говорят, что ОПГ из кавказских молодчиков наиболее жестокие, безжалостные и замаскированные бандиты. Даже малейшая зацепка в преступности этих лиц должна рассматриваться как повод депортации из России пожизненно.
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20 час.
Анна Лисовская
Не кавказских, а закавказских. Это разные вещи.
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13 час.
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