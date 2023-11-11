Театр абсурда
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Театр абсурда

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Даже диаспора не спасла Акопа Гасанова после насилия над несовершеннолетней

Даже диаспора не спасла Акопа Гасанова после насилия над несовершеннолетней

# Чернильница   Главным «героем» этой истории является незаменимый для нашей экономики курд, в свое время ловко получивший гражданство РФ.

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Комментарии
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леонид рыбаков
ВЫ НЕ ЖИВШИЕ В ЗАКАВКАЗЬЕ  ни когда не поймете менталитет этих народов особенно курдов месхетинцев и азербайджанцев .МЫ ДЛЯ НИХ НЕ ЛЮДИ И ЧТО БЫ ОНИ ТВОРИЛИ С РУССКИМИ  ЭТО ДЛЯ НИХ ВСЕ РАВНО ЧТО БЕШЕНУЮ СОБАКУ УБИТЬ  Память о них такая в грузии особенно они их в 90 после развала( они были депортиваны из грузии в казахстан )  СССР не пустили . Принял краснодарский край и они начали работать на турецкую разветку поднялся шум и основная массу приняла США .И вот благодаря нашим толерантных чиновников мы имеем самую опасную ОПГ  в России в которую ни кого не пускают она (чисто )  этническая. .....Любому чиновнику при назначении надо дополнительно проходить курс истории особенно что касается мигрантов  и тем более сидящих в кремле
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20 час.
Анатолий Рябенко
Об этом давно говорят, что ОПГ из кавказских молодчиков наиболее жестокие, безжалостные и замаскированные бандиты. Даже малейшая зацепка в преступности этих лиц должна рассматриваться как повод депортации из России пожизненно.
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20 час.
Анна Лисовская
Не кавказских, а закавказских. Это разные вещи.
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13 час.

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