Стало известно, как защититься от мошенников в преддверии 8 Марта

Важно быть бдительными по отношению к сообщениям Юрий Силаев, заведующий лабораторией доверенного искусственного интеллекта РТУ МИРЭА, эксперт АО ЦИКАДА, рассказал RT, что в период различных праздников классические советы по защите от указанных мошеннических схем сохраняют свою актуальность.