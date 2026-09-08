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Закрытие генконсульства ФРГ в Петербурге и центров имени Гёте. Ответ России

Закрытие генконсульства ФРГ в Петербурге и центров имени Гёте. Ответ России

   Здание МИД России © Александр Ярик/ ТАСС Генеральное консульство Германии должно прекратить работу не позднее 18 сентября.

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Лора Лора

Наконец то Мы стали ДОСТОЙНО отвечать на удары мерцов...А вот мигранты НЕВЕЖДЫ и ВРАГИ РОССИИ топчут БЕЗНАКАЗАННО нашу землю! Портят и убивают наших Детей! Кто запустил этот Кошмар?