Закрытие генконсульства ФРГ в Петербурге и центров имени Гёте. Ответ России

Здание МИД России © Александр Ярик/ ТАСС Генеральное консульство Германии должно прекратить работу не позднее 18 сентября.
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мир катится в бездну
Что творят? Зачем терять культурные связи? Мигранты из Азии, какую культуру несут в нашу страну? ❤️😡🤷
Наглые безумцы, сами поставляют оружие нашему врагу, но из за увиденного ЛА у себя закрыли консульство.
Логика немцев проста - "За окошком дождь и град значит Путин виноват."
Наконец то Мы стали ДОСТОЙНО отвечать на удары мерцов...А вот мигранты НЕВЕЖДЫ и ВРАГИ РОССИИ топчут БЕЗНАКАЗАННО нашу землю! Портят и убивают наших Детей! Кто запустил этот Кошмар?