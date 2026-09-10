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Биолог Комиссаров: из-за засухи съедобный гриб можно спутать с ядовитым

Биолог Комиссаров: из-за засухи съедобный гриб можно спутать с ядовитым

Кандидат биологических наук, сотрудник кафедры микологии и альгологии МГУ им. М.В. Ломоносова Никита Комиссаров предупредил, что жара и засуха могут менять внешний вид грибов, из-за чего неопытному грибнику становится сложнее отличить съедобные виды от ядовитых.

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